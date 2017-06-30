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بالصور.. إزالة أكبر سوق عشوائي بالإسماعيلية لمنع التحرش

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شنت الأجهزة الأمنية، بالاشتراك مع مسئولي حي ثان بالإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة ومنع أكبر سوق وتجمع لبيع القماش بالمحافظة، بشارع عبد الحكيم عامر، وذلك ضمن حملات الإزالة التي أعلن عنها اللواء المحافظ يس طاهر.

وخلال الحملة، تم التنبيه على البائعين بعدم التواجد، لأنها منطقة سكنية والسكان متضررون من وجودهم العشوائي، ولأن ذلك السوق يتسبب في حالات وسرقة وضوضاء ويعوق حركة سير المواطنين.

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جاءت الحملة برئاسة المهندس محمد الصافي رئيس حي ثان، والعميد إيهاب مندور مدير شرطة المرافق.

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التحرير

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