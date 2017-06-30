11 تشكيلا و50 مجموعة قتالية لتأمين احتفالات 30 يونيو بالبحيرة

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أكد اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، وجود خطة لتأمين المنشأت الحيوية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال عمل أطواف أمنية على مدار الـ 24 ساعة.

وأضاف شوقي، أنه تم الدفع بـ 11 تشكيلًا من قوات الأمن والمدرعات المصفحة، بالإضافة إلى الاستعانة بـ 50 مجموعة قتالية من الأمن المركزي، لتأمين المنشآت الحيوية وجميع الميادين التى ستشهد احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وللتصدي لأى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام قد تحدث من قبل الجماعات الإرهابية.

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وأضاف مدير الأمن أنه أصدر توجيهات صريحة، لمدير إدارة البحث الجنائى اللواء محمد خريصة مدير المباحث، والعميد حازم حسن رئيس المباحث، بضرورة التنبيه على ضباط وأفراد المباحث، بضرورة تكثيف التواجد الأمني على جميع مداخل المدن خاصة المدن الحدودية التى تربط بين المحافظة والمحافظات المجاورة.