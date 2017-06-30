حبس 60 موظفا في مرور البحيرة بسبب «الرشوة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، أنه تم فصل وحبس 60 موظفا في إدارات المرور المختلفة، بسبب تقاضي رشاوى وسوء معاملة المواطنين.

تمكن رجال مباحث المرور، برئاسة الرائد أمير السعدني رئيس المباحث، من ضبط 4 مهندسين و18 موظفا، أثناء تقاضيهم رشاوى، كما تم استبعاد 38 مهندسا فنيا وموظفا من إدارة مرور البحيرة لسوء معاملتهم للجمهور.

شاهد أيضا

وتمكنت القوات من ضبط 3200 دراجة بخارية وتوك توك دون ترخيص.

وقال مدير أمن البحيرة، في تصريحات خاصة، إن رجال المرور يكثفون جهودهم يوميا لضبط العمل على الطرق وضبط السيارات المسروقة، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع أي موظف يتجاوز في حق القانون.