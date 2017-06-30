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سفير بيلاروسيا: ندعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

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سفير بيلاروسيا: ندعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب سفير بيلاروسيا: ندعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

التحرير

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قال سفير بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي راتشكوف: إن "بلاده تدعم جهود في مكافحة الإرهاب والتشدد"، مثمنًا التقدم الذي أحرزته مصر سياسيًا واقتصاديًا، مؤكدًا أن زيارة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في يناير الماضي ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح ساهمت بشكل كبير في دفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى.

جاء خلال كلمة السفير التي ألقاها الليلة الماضية في الاحتفال بالعيد القومي، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء المعتمدين لدى مصر.

وأوضح "راتشكوف" أنه تم التوصل إلى خارطة طريق للتعاون بين مصر وبيلاروسيا خلال عامي 2017 و2018، وأن التبادل التجاري تضاعف مرتين خلال الفترة من يناير إلى أبريل هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مشيرًا إلى أن كلا الجانبين بدأ في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات محركات الديزل والشاحنات والرافعات وحصادات الحبوب ومجمع لمنتجات الألبان واللحوم، وبناء صوبات ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.

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وأضاف أن مصر وبيلاروسيا اتخذتا خطوات نحو تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمجال العسكري، لافتا إلى أن عدد السائحين من بيلاروسيا بلغ 250 ألف سائح خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2016 .. موضحا أن كلا البلدين يحتفلان بمرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتابع سفير بيلاروسيا أن بلاده تحتفل بالعيد القومي - الذي يوافق 3 يوليو - وهو يوم تحريرها من الاحتلال الألماني عام 1944، وتبنيها إعلان الاستقلال عام 1991 كان نقطة تحول في تطوير بيلاروسيا، وأن الأمم المتحدة وضعت بيلاروسيا في مجموعة دول تحقق نتائج كبيرة في مجال التنمية البشرية، مؤكدا أن بلاده كدولة أوروبية مستقلة تتبنى سياسية خارجية مستقلة سلمية وتطور التعاون مع الشركاء الأجانب وتسهم في دعم الاستقرار والأمن الدوليين.

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التحرير

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