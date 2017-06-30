أشياء تزعج الآباء الجدد.. كيف تواجهها؟

كتبت- هاجر حاتم:

د ب أ:

بعد العمل لسنوات عدة مع الأسر الصغيرة، تعلم مستشار الأسر الألمانية ماتياس فولشرت، شيئا أو اثنين بشأن الأشياء التي تزعج الآباء الجدد. وفيما يلي بعض منها:

*الأهوال المسائية:

الأيام والأسابيع والشهور التالية لميلاد الطفل يمكن أن تكون الأسوأ للآباء الجدد. ويقول فولشرت " هذا يتركهم في حالة يرثى لها ". وأحد هذه الأسباب هو البكاء والصريخ المستمر للطفل نهارا - و الأسوأ – ليلا. وهذا يتطلب جهدا من الآباء وبالطبع الأمهات أيضا.

* وقت الرياضة:

زمن مشاهدة الرياضة أو لعبها مع الأصدقاء قد ولى بمجيء الطفل. يحب الآباء أن يروا أبناءهم يكبرون أمامهم ولكن هذا يتبدل عند حلول يوم السبت حيث يشعرون بالحنين إلى أنشطة وقت الفراغ القديمة.

* تحت مراقبة الأم:

" كل شيء يكون في أفضل حال عندما أكون بمفردي مع الطفل ويأخذ الأمر منحى آخر عندما تكون زوجتي بالقرب منا ". ويقول فولشرت إن هذا هو الانطباع الذي يكون لدى الكثير من الآباء الشباب. ويضيف أن " الكثير من الأمهات لا تعتقد أن الآباء قادرين على الاعتناء بطفل ".

فعلى سبيل المثال، عندما يكون الأب مستلقي مع الطفل على الأريكة أمام التلفاز وينام الصغير. حينها تقول الأم لنفسها: " لماذا لا تضعه في الفراش ؟" أو عندما يقوم الأب بطهي شيئا بطريقة مختلفة عن طريقة الأم أو يحمل الطفل أيضا بطريقة مختلفة عنها.

*الطقس:

يتساءل الآباء ما إذا كان ينبغي عليهم وضع غطاء على الطفل قبل الخروج. ماذا عن سترة؟ أو هل الأفضل بدون سترة؟ سروال خفيف؟ أو ربما سروال سميك بدلا منه؟ وبمجرد النزول بالطفل إلى الشارع، يظهر شخص ما ليقول إن الطفل ليس مرتديا ما يلائم الطقس.