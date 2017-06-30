أخبار عاجلة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
مصدر بـ «ديلي نيوز» عن التحفظ: العمل منتظم.. وسعدنا بضمنا لـ«أخبار اليوم» -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا لطيف ليلًا

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا لطيف ليلًا الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا لطيف ليلًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك ، 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 40

الإسكندرية 25 31

مطروح 23 31

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

بلطيم 25 33

الإسماعيلية 24 41

السويس 24 42

العريش 22 35

نخل 16 37

طابا 19 38

الطور 23 34

مرسى علم 29 40

الغردقة 27 39

شرم الشيخ 28 39

شاهد أيضا

رفح 21 34

كاترين 22 35

سيوة 24 41

المنيا 25 39

الفيوم 25 39

رأس سدر 25 37

أبوسمبل 29 43

وسط الدلتا 24 39

أسيوط 25 40

سوهاج 29 40

الأقصر 27 43

أسوان 29 43

شلاتين 30 35

حلايب 30 34

الوادى الجديد 27 42

قنا 27 41

نويبع 28 38

السلوم 22 36

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة