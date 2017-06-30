قوات إسرائيلية تقبض على 5 فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية
قوات إسرائيلية تقبض على 5 فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية
08:41 ص الجمعة 30 يونيو 2017
تل ابيب- (د ب ا):
ألقى القبض على خمسة فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية، ليلة أمس الخميس، في عملية مشتركة نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي، وحرس الحدود وقوات الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال الاشخاص الخمسة للاشتباه في تورطهم في أنشطة" إرهابية "محلية وكذلك في مظاهرات عنيفة ضد القوات الأمنية والمدنيين.
وأضافت أنه تم نقل المشتبه بهم لاستجوابهم.
يشار إلى أن قوات إسرائيلية تقوم بصورة شبه يومية باقتحام مناطق الضفة الغربية للقبض على فلسطينيين بزعم انهم مطلوبون لأجهزة الأمن أو للاشتباه في ضلوعهم في أعمال شغب.
ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، هناك 6500 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم 57 امرأة و300 طفل.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تحطم طائرة بدون طيار إسرائيلية في الضفة الغربية
-
إسرائيل تقتل شابا فلسطينيا في الضفة الغربية
-
الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا مواقع للجيش السوري بالقنيطرة
-
حماس تحمل إسرائيل تبعات تصعيدها في غزة
إعلان
إعلان