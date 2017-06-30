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قوات إسرائيلية تقبض على 5 فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية

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مصراوي Masrawy

قوات إسرائيلية تقبض على 5 فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية

08:41 ص الجمعة 30 يونيو 2017

قوات إسرائيلية تقبض على 5 فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية

 

تل ابيب- (د ب ا):

ألقى القبض على خمسة فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية، ليلة أمس الخميس، في عملية مشتركة نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي، وحرس الحدود وقوات الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال الاشخاص الخمسة للاشتباه في تورطهم في أنشطة" إرهابية "محلية وكذلك في مظاهرات عنيفة ضد القوات الأمنية والمدنيين.

وأضافت أنه تم نقل المشتبه بهم لاستجوابهم.

يشار إلى أن قوات إسرائيلية تقوم بصورة شبه يومية باقتحام مناطق الضفة الغربية للقبض على فلسطينيين بزعم انهم مطلوبون لأجهزة الأمن أو للاشتباه في ضلوعهم في أعمال شغب.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، هناك 6500 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم 57 امرأة و300 طفل.

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