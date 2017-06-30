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محافظ الدقهلية يعتمد زيادة جديدة في تعريفة المواصلات لنقل الركاب

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يعتمد زيادة جديدة في تعريفة المواصلات لنقل الركاب

09:04 ص الجمعة 30 يونيو 2017

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محافظ شمال سيناء يقر تعريفة الركوب الجديد بزيادة 15%

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محافظ شمال سيناء يقر تعريفة الركوب الجديد بزيادة 15%

الدقهلية- رامي القناوي:

اعتمد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة التي تتراوحت من 10% الى 15 % بعد قرار بزيادة المواد البترولية، صباح الخميس.

وترأس محافظ الدقهلية، اجتماعا عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة، حيث جرى الاتفاق على أن تكون زيادة الأجرة لتعريفة الركوب تتراوح من 10% إلى 15%.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفيه له، عقب الاجتماع إن زيادة تعريفة الأجرة على جميع خطوط المواصلات لسيارات الميكروباص فيما بين المراكز والعاصمة تستهدف الصالح العام، وأنه تم تحديد بداية البنديرة بالنسبة لسيارات التاكسي بقيمة 5 جنيهات، ويكون الحد الأدنى لسعر المواصلات الداخلية "السرفيس"، 125 قرشًا.

وشدد الشعراوي، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية للرقابة والمتابعة الجادة لالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والوحدات المحلية والادارة العامة للمرور والتصدي لأية محاولات استغلال المواطنين ومعاقبه المخالفين بكل الحسم والحزم حرصا على صالح المواطنين.

وكلف المحافظ، إدارة المواقف بعمل استيكرات جديدة يتم لصقها على السيارات بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع بانرات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.

وتطرق المحافظ، إلى إسعار اسطوانات البوتاجاز ورغيف الخبز، مطالبا بتفعيل الرقابة التموينية على مستودعات الأنابيب والمخابز.

وأعلن الشعراوي، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى.​

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