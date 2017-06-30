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الرئيس الفنزويلي يطلب مساعدة المواطنين للبحث عن قائد مروحية هاجم المحكمة العليا

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفنزويلي يطلب مساعدة المواطنين للبحث عن قائد مروحية هاجم المحكمة العليا

08:35 ص الجمعة 30 يونيو 2017

الرئيس الفنزويلي يطلب مساعدة المواطنين للبحث عن قائد مروحية هاجم المحكمة العليا

الرئيس الفنزويلي - صورة أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، سكان بلاده إلى مساعدة السلطات في البحث عن قائد الطائرة المروحية التي هاجمت المحكمة العليا، ومقر وزارة الداخلية.

وقال مادورو - في كلمة بثها التلفزيون الحكومي أوردتها قناة روسيا اليوم، الجمعة - "قائد المروحية مجرم وقاتل، وأطلب المساعدة من الشعب الفنزويلي. فإذا كان لا يزال موجودا في أراضينا فليمسك الشعب الفنزويلي بهذا الإرهابي والمجرم، حال التعرف عليه، حيثما تواجد".

وناشد الرئيس الفنزويلي المنظمات الاجتماعية والسياسية في بلاده تقديم المساعدة للأجهزة الأمنية في هذا الشأن.

وكانت مجموعة من عناصر الأجهزة الأمنية الفنزويلية، برئاسة الضابط أوسكار بيريز، هاجمت، يوم 27 يونيو المحكمة العليا ومقر وزارة الداخلية بمروحية، وأعلنت عن بدء انتفاضة مسلحة لإسقاط "نظام مادورو".

هذا المحتوى من

Asha

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