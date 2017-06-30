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حجز 6 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" لحين ورود تحريات الأمن الوطني

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مصراوي Masrawy

حجز 6 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" لحين ورود تحريات الأمن الوطني

03:57 ص الجمعة 30 يونيو 2017

النيابة العامة

كتب– محمود السعيد:

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول للنيابات، اليوم الجمعة، حجز 6 أشخاص لحين ورود تحريات الأمن الوطني في اتهامهم بتأسيس حركة تدعى "اتحاد الجرابيع" للتحريض على التظاهر ضد الغلاء.

نسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة (اتحاد الجرابيع)، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الفيس بوك، وتلقي تمويلات لتنفيذ جرائم إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة تهدف لتعطيل أحكام القانون والدستور، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود، والمعروفة بـ"تيران وصنافير".

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بتأسيس "اتحاد الجرابيع" خلال تجمعهم بحديقة الأزهر بمدينة نصر، أمس الخميس، وتم إحالتهم للنيابة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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