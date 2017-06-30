البرلمان الألماني يصوت اليوم الجمعة على زواج المثليين

برلين- (د ب أ):

يصوت البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الجمعة، على زواج المثليين جنسيا رغم معارضة قيادات التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.

ومن المرجح أن تجري الموافقة على زواج المثليين في التصويت.

ووافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر و"اليسار"، يوم الاربعاء الماضي، خلال جلسة للجنة الشؤون القانونية للبرلمان على طرح الموضوع في جدول البرلمان خلال فترة قصيرة.

ويعتبر هذا التصويت، الذي تتحالف فيه الأحزاب الثلاثة في وجه التحالف المسيحي، خطوة جديرة بالملاحظة وتشير إلى صدام صريح بين طرفي الائتلاف الحاكم.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم الألماني يضم التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.

وكان قادة التحالف المسيحي أعربوا عن معارضتهم لإجراء تصويت على هذا الأمر قبل الانتخابات التشريعية المقرر لها سبتمبر المقبل.

وكانت ميركل أعفت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي من الالتزام بموقف معين حال إجراء تصويت على زواج المثليين جنسيا في البرلمان.

وقالت ميركل خلال اجتماع للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي يوم الثلاثاء الماضي، إن تحديد قرار بشأن هذا الأمر سيجرى بناء على القناعة الفردية لكل نائب.