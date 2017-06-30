أخبار عاجلة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
مصدر بـ «ديلي نيوز» عن التحفظ: العمل منتظم.. وسعدنا بضمنا لـ«أخبار اليوم» -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا يبحثان هاتفيا الأزمة السورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا يبحثان هاتفيا الأزمة السورية

06:59 ص الجمعة 30 يونيو 2017

وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا يبحثان هاتفيا الأزمة السورية

وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأمريكي - أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، خلال اتصال هاتفي تسوية الأزمة السورية حيث دعا لافروف واشنطن إلى عدم السماح بوقوع استفزازات ضد دمشق.

وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الوزيرين بحثا أيضا ضرورة تثبيت نظام وقف إطلاق النار وتنشيط الجهود الرامية إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع محاولات استخدام المواد الكيميائية السامة في سوريا.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها أن وزير الخارجية الروسي شدد على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أعمال إستفزازية ضد القوات الحكومية السورية، التي تحارب الإرهابيين.

وأشار البيان إلى أن لافروف وتيلرسون اتفقا على مواصلة الإتصالات بينهما، لا سيما فيما يتعلق بمسائل العلاقات الثنائية.

يُذكر أن موسكو رفضت المزاعم الأمريكية الأخيرة القائلة بأن السورية تعد لشن هجوم كيميائي جديد، ووصفتها الخارجية الروسية بالعمل الاستفزازي الموجه ضد سوريا وروسيا على حد سواء.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس الروسي يستقبل هنري كيسنجر في موسكو

    الرئيس الروسي يستقبل هنري كيسنجر في موسكو

    أخبار
  • 4 كتائب في أوروبا الشرقية قادرة على الرد على أي عدوان روسي

    4 كتائب في أوروبا الشرقية قادرة على الرد على أي عدوان روسي

    أخبار
  • وزير خارجية ألمانيا: سيتم رفض طلب أردوغان التحدث إلى مواطنيه في قمة الـ20

    وزير خارجية ألمانيا: سيتم رفض طلب أردوغان التحدث إلى مواطنيه في قمة

    أخبار
  • بوتين : نؤيد ترتيب الأولويات الذي اختارته ألمانيا لقمة الـ20

    بوتين : نؤيد ترتيب الأولويات الذي اختارته ألمانيا لقمة الـ20

    أخبار

إعلان

b0f6154de2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية