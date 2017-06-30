بالفيديو.. تصريحات مثيرة لمدرب طنطا رغم البقاء في الممتاز

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قال خالد عيد، المدير الفني لطنطا، إنه غير راض عن أداء لاعبي فريقه خلال مباراة الشرقية، رغم ضمانه البقاء رسميًا في الدوري الممتاز.

وأضاف «عيد»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أن اللاعبين يجب أن يكون لديهم عزيمة ورغبة في الفوز، خاصة في ظل الموقف الصعب بجدول المسابق، معلقًا «لو مكانش اللاعب عنده طموح وراجل في الملعب، يبقى بيلعب كورة ليه».

وانتقد مدرب طنطا، التحكيم بعد انسحاب الشرقية من الملعب أكثر من مرة، قائلًا «مش فاهم إزاي الحكم ياخد قرار ويرجع في كلامه».

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وعن مستقبله مع الفريق، أكد «عيد» أنه في حالة استمراراه مع الفريق للموسم الجديد، سيكون هناك شكل آخر لطنطا.

وتعادل طنطا أمام نظيره الشرقية بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذى جمع بينهما أمس الخميس، على استاد «طنطا»، ضمن مواجهات الجولة الـ33 للدوري الممتاز، وضمن بذلك أبناء السيد البدوي البقاء في الدوري بعد أن وصل رصيدهم إلى 31 نقطة، بينما هبط فريق الشرقية لدوري القسم الثاني حيث ثبت رصيده عند 23 نقطة فقط.





