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بالفيديو.. كشري: «النصر للتعدين لو قعد في الممتاز يبقى فيه سحر»

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بالفيديو.. كشري: «النصر للتعدين لو قعد في الممتاز يبقى فيه سحر» بالفيديو.. كشري: «النصر للتعدين لو قعد في الممتاز يبقى فيه سحر»

التحرير

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قال أحمد عبد المنعم «كشري»، المدير الفني للنصر للتعدين، إن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة برباعية أمام المقاصة، مشيرًا إلى أن سذاجة لاعبيه تسببت في الخسارة.

وأضاف «كشري»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أنه لا يملك العدد الكافي من الاعبين لمواجهة سموحة المقبلة، موجهًا الشكر لجميع لاعبي التعدين.

وتابع، «عملنا أكتر من اللي علينا، هو ده النصر للتعدين اللي الناس عارفاه في الدور الأول، لو قعدنا في الدوري يبقى فيه سحر».

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وخسر النصر للتعدين، أمام مضيفه مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الخميس على ملعب «الفيوم»، ضمن مباريات الجولة  الـ33 ببطولة الدوري الممتاز. 


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التحرير

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