محافظ أسيوط يقر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بزيادة من 10 الى 15 %

أسيوط- أسامة صديق:

أقر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات النقل والسيرفيس والتاكسى داخل المحافظة وبين مراكزها بزيادة من 10 إلى 15%.

كان مجلس الوزراء، أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي تحركت أسعارها، البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، بحيث رُفع سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، وغاز البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة.

وأكد المحافظ ضرورة إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة واتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين، تبدأ بغرامة مالية وسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن 15 يوما فى المرة الأولى، وفى حالة تكرارها تتضاعف العقوبة إلى سحب الرخصة لمدة 30 يوما، وسحبها لمدة 3 شهور حال التكرار، واحتجاز السيارة إداريا بمعرفة إدارة المرور.

وأصدر ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، تعليماته بالتنسيق مع اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط إلى مديرى إدارة المرور، ومباحث المرور والمواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وأشار المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، إلى أنه صدرت تعليمات لإدارة مرور أسيوط بشن حملات مفاجئة على مواقف السيارات والطرق الرئيسية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير.

وقال العميد علاء عبد الجابر، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، إنه تم تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسى لتصبح 6 جنيهات والسيرفيس 1.25 داخل المدينة، و2.75 جنيه لمدينة أسيوط الجديدة بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 8 جنيهات لمدينة ديروط، و 6.5 لمدينة القوصية و3.5 جنيهات لمدينة منفلوط، و3 لمدينة أبوتيج، و4.5 جنيهات لمدينة صدفا و5.5 جنيها لمدينة الغنايم، و3.5 جنيهات لمدينة ساحل سليم، و4.5 جنيهات لمدينة البدارى و2.5 جنيه لمدينة أبنوب وبزيادة مقدارها 25 قرشا أو50 قرشا على الأجرة المقررة للقرى.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 75 جنيها لمحافظة القاهرة، و70 جنيها للغردقة، و40 جنيها لمحافظة قنا و33 جنيها لنجع حمادى و30 جنيها للوادى الجديد، و17 جنيها لسوهاج و18 جنيها للمنيا.