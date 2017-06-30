4 صعوبات تواجهة الأهلي أمام زاناكو الزامبي

التحرير

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يدخل النادي الأهلي مواجهة صبعة عندما يحل ضيفًا على فريق زاناكو الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية حتي لا يدخل في حسابات معقدة في آخر جولة أمام القطن الكاميروني.

ويحل النادي الأهلي في زامبيا هذه المباراة في وقت يتصدر فيه الفريق الزامبي المجموعة بـ10 نقاط، أمام الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويرصد التحرير 4 صعوبات تواجهة الأهلي امام زاناكو الزامبي :

1- هجوم قوي لزناكو الزامبي:

يمتاز نادي زاناكو بسرعة ومهارة ثلاثي الهجوم ، واستغلال سرعاتهم (فيليكس نييندى، كاسوندي، ومولينجا)، كما يعتمد المدير الفني للفريق الزامبي نوامبا على تبادل المراكز بين الثلاثي الهجومي لإرباك دفاعات الخصوم وقد نجح في هذه الطريقة خلال أكثر من مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، حيث استطاع الفريق الزامبي إحراز 4 أهداف خلال 4 مباريات بمعدل هدف كل مباراة، كما سيجد الأهلي صعوبة في اختراق دفاعات الفريق الزامبي الذي لم يحرز فيه مرماه سوى هدف وحيد خلال 4 لقاءات.

2- التاريخ لا يساند الأهلي:

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عبر تاريخه الإفريقي، خاض الأهلي في زامبيا 7 مواجهات، ولم يعود بانتصار في أي مناسبة منهم، فقد خسر في 5 مواجهات، وتعادل مرتين فقط ، حيث خسر الأهلي في النسخة الماضية من البطولة، من زيسكو 3-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

3- اهتزاز أداء المارد الأحمر:

لم يقدم الأهلي خلال الفتره الأخيرة الأداء المقنع الذي يطمئن جماهيره قبل الللقاء، حيث تعادل النادي الأهلي امام إنبي في لقاء الدوري الجولة الماضيه قبل أن يخسر في مواجهة الوداد بهدفين نظيفين، ولم يقدم أيضًا الأهلى الأداء المنتظر خلال الفترة الماضية، كما أن الاهتزاز الدفاعي للنادي الأهلي بات واضحًا خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت اهتزاز شباك شريف إكرامي 6 مرات في المباريات الأخيرة.

4- عقده الأهلي خارج الديار: -

وتُشير الأرقام بتصدر صعوبة لحسام البدري المدير الفني للفريق، عن تحقيق فوز «خارج الديار» حيث لم يفز إلا في 4 مباريات من 14 مباراة خارج الديار، وفاز أمام الزمالك والترجي 2012 وتوسكر الكيني 2011، وأمام القطن الكاميروني في هذة المجموعة خارج الديار، ولم يستطع الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد المغربي خارج أرضه.