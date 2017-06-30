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أمريكا تبدأ تنفيذ حظر السفر المفروض على ست دول وجميع اللاجئين

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مصراوي Masrawy

أمريكا تبدأ تنفيذ حظر السفر المفروض على ست دول وجميع اللاجئين

03:37 ص الجمعة 30 يونيو 2017

أمريكا تبدأ تنفيذ حظر السفر المفروض على ست دول وجميع اللاجئين

 

واشنطن- (د ب أ):

بدأت السلطات الأمريكية مساء الخميس، التنفيذ الجزئي للحظر الذي فرضه الرئيس دونالد على المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة، واللاجئين من جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا بتنفيذ بعض أوامره التنفيذية، لحين عقد جلسة كاملة حول القضية.

وذكرت مسؤولة بارزة بوزارة الخارجية في وقت سابق من يوم الخميس أمس، أن هذه السياسة ستدخل حيز التنفيذ في المكاتب القنصلية الأمريكية حول العالم الساعة الثامنة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي في واشنطن (0000 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).

وقالت المسؤولة، في إيجاز صحفي عبر الهاتف مع مراسلين: "عملنا عن كثب مع شركائنا في وكالات مختلفة لضمان أن يكون تعميم (الحظر) منظما".

وأعلنت المحكمة العليا الأمريكية، التي تتألف من تسعة قضاة، يوم الاثنين الماضي أنها ستستمع إلى دعاوى في القضية في شهر أكتوبر المقبل، وفى الوقت نفسه رفعت بعض الأوامر التي تستخدمها المحاكم الدنيا لعرقلة الأمر الصادر عن ترامب في مارس الماضي.

وسمحت المحكمة للحكومة الاتحادية بفرض حظر لمدة 90 يوما على إصدار تأشيرات جديدة لأفراد من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن بالنسبة لأولئك الذين "ليس لديهم صلات بالولايات المتحدة على الإطلاق".

وسيتم وقف إصدار طلبات دخول اللاجئين الجدد من جميع انحاء العالم لمدة 120 يوما.

وأشار حكم المحكمة العليا إلى أن أمر ترامب بخصوص فئتي مواطني الدول الست واللاجئين لا يمكن أن يطبق على الأشخاص ذوي المصالح التجارية حسنة النوايا والذين لهم أقارب في الولايات المتحدة، لأن إقصاءهم قد يضر بحقوق أشخاص مقيمين بالبلاد.

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