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مجلس النواب ينفي وجود أي تمثيل رسمي له في مؤتمر المقاومة الإيرانية

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب ينفي وجود أي تمثيل رسمي له في مؤتمر المقاومة الإيرانية

02:01 ص الجمعة 30 يونيو 2017

مجلس النواب ينفي وجود أي تمثيل رسمي له في مؤتمر المقاومة الإيرانية

إيران

القاهرة- (أ ش أ):

قال مجلس النواب، إنه لا وجود له بأي تمثيل برلماني رسمي في المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، والذي ينطلق بعد غد السبت في العاصمة الفرنسية باريس ويشارك فيه الجاليات الإيرانية في مختلف أرجاء العالم.

وقال المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، إنه ورد لعدد من السادة النواب دعوات شخصية غير رسمية للسفر إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، حيث انتهى مكتب المجلس إلى عدم الموافقة على حضور ذلك المؤتمر أو الاذن بالسفر للنواب.

ونفي المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، وجود أي تمثيل برلماني رسمي له بهذا المؤتمر.

يشارك في المؤتمر مئات الشخصيات من مختلف التوجهات السياسية من خمس قارات منها هيئات برلمانية وخبراء متخصصون فى السياسة الخارجية والأمن القومي من أمريكا الشمالية وأوروبا إلى جانب شخصيات من الدول العربية والإسلامية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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