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تعرف على التعريفات الجديدة للأجرة في محافظة الفيوم

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مصراوي Masrawy

تعرف على التعريفات الجديدة للأجرة في محافظة الفيوم

02:59 ص الجمعة 30 يونيو 2017

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محافظ سوهاج يعتمد تعريفة الأجرة الجديدة بعد زيادات الوقود

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محافظ سوهاج يعتمد تعريفة الأجرة الجديدة بعد زيادات الوقود

الفيوم– حسين فتحى:

قرر الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، توقيع غرامة مالية بقيمة 500 جنيه على السائقين المخالفين الذين يقومون برفع تعريفة الأجرة أو عدد الركاب أو تقسيم خط السير أو أى مخالفات أخرى، مع سحب رخصة السائق وإيقافه ستة أشهر وسحب رخصة السيارة ووقفها شهراً كاملاً.

ورفعت الوقود بداية من الثامنة صباح أمس الخميس، ليصل لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع استيكرات بتعريفة الأجرة الجديدة على جميع سيارات الأجرة والتاكسى، وأيضاً وضع بانرات كبيرة الحجم مدون عليها بيان كامل بتعريفة الأجرة الجديدة الخاصة بالخطوط التابعة للموقف، وموضح عليها أرقام تليفونات غرفة عمليات المحافظة وإدارة المواقف للإبلاغ عن أى شكوى.

وجاءت تعريفة الركوب للسيارات الأجرة التى تعمل على خطوط المحافظات المجاورة عبارة عن 17 جنيها لركاب الفيوم - عبود أو المرج، و15 جنيها للمنيب و14 جنيها لمدينة أكتوبر, و6 جنيهات لمحافظة بنى سويف, وكذلك 6 جنيها و50 قرشا للتاكسى داخل مدينة الفيوم, 125 قرشا للسرفيس داخل المدينة, وهذا الجدول يوضح التعريفة الجديدة لكافة خطوط محافظة الفيوم.

وكانت الحكومة خصصت 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2017-2018.

قرار محافظ الفيوم

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