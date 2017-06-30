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محافظ الفيوم يحدد سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة الأسعار

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مصراوي Masrawy

محافظ الفيوم يحدد سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة الأسعار

02:42 ص الجمعة 30 يونيو 2017

محافظ الفيوم يحدد سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة الأسعار

صورة من قرار محافظ الفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

أصدر الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم القرار، منذ قليل، القرار رقم 359 لسنة 2017 الخاص بتحديد سعر اسطوانات البوتاجاز.

ورفعت الوقود بداية من الثامنة صباح اليوم الخميس ليصل لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه.

تضمن قرار المحافظ تحديد سعر اسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك المنزلى سعة 12.5 لأصحاب المستودعات بمبلغ 27,75 جنيهاً من محطات التعبئة شاملة مصروفات صيانة الاسطوانات، وسعر البيع للمستهلك 30 جنيهاً يضاف إليها 5 جنيهات مقابل التوصيل للمدن والقرى والنجوع، وبالنسبة لاسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك التجارى سعة 25، فتم تحديد سعر التسليم لاصحاب المستودعات بمبلغ 55 و50 جنيهاً من محطات التعبئة شاملة مصروفات صيانة الاسطوانات، وسعر البيع للمستهلك 60 جنيهاً يضاف إليها 5 جنيهات مقابل التوصيل للمدن والقرى والنجوع.

وأكد محافظ الفيوم - في بيانه - استمرار الحملات التموينية بكافة قرى ومراكز المحافظة للتأكد من بيع اسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المتلاعبين بقوت الشعب ومعدومى الضمير الذين يستغلون نقص أى سلعة وبيعها فى السوق السوداء، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

وكانت الحكومة خصصت 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2017-2018.

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