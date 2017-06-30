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فيديو| متحدث «الوزراء»: زيادة أسعار الوقود يصب في مصلحة المواطن

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فيديو| متحدث «الوزراء»: زيادة أسعار الوقود يصب في مصلحة المواطن فيديو| متحدث «الوزراء»: زيادة أسعار الوقود يصب في مصلحة المواطن

التحرير

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قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لم يكن يعلم بقرار زيادة الوقود، وأن اجتماع رئيس الوزراء أمس مع الوزراء والمحافظين لم يتطرق لزيادة الأسعار.
 
وقال سلطان، في مُداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، على قناة «العاصمة»، مع الإعلامي سعيد حساسين، إنه رغم قرار الزيادة فإن الدعم الحكومي للوقود ضخم، مشددًا على ضرورة ترشيد الدعم.
 
وأضاف سلطان، أن مجلس الوزراء يتعامل بشفافية لمصلحة البلد، وأن منذ اليوم الأول تضع في عينها محدودي الدخل.
 
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع مواصلات الدولة ليس بها أي زيادة، ولكن فيما يتعلق بالانتقالات الخاصة هتزيد زيادة محدودة، مشددا على أن الحكومة تسعى للسيطرة على زيادة أسعار الأجرة.

 

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