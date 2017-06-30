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بالفيديو| محافظ البحيرة: «مفيش ثورة ولا غضب على أسعار الوقود»

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بالفيديو| محافظ البحيرة: «مفيش ثورة ولا غضب على أسعار الوقود» بالفيديو| محافظ البحيرة: «مفيش ثورة ولا غضب على أسعار الوقود»

التحرير

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قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن الأهالي بالمحافظة متفهمين لقرار زيادة الوقود، مضيفة: "عملنا جولة في المواقف كلها ومحطات البنزين، بعد إقرار زيادة أسعار الوقود، ومفيش ثورة ولا غضب الناس متفهمة زيادة الأسعار لغاية دلوقتي".

وأضافت، في مُداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي سعيد حساسين، أمس الخميس، أن المحافظة درست التسعيرة وسيتم تعليقها في المواقف للعمل بها، متابعة: "إحنا دفعنا بأتوبيسات للنقل الداخلي خشية حدوث أي طارئ".

وناشدت محافظ البحيرة المواطنين بإلزام السائقين بالتسعيرة المفروضة، مطالبة من يجد أي مخالفة عليه الإبلاغ فورًا.

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التحرير

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