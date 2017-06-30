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«صيادلة الشرقية»: تطبيق القيمة المضافه على الدواء أول يوليو

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«صيادلة الشرقية»: تطبيق القيمة المضافه على الدواء أول يوليو «صيادلة الشرقية»: تطبيق القيمة المضافه على الدواء أول يوليو

التحرير

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كتبت - ريهام الوجيه

قال الدكتور ثروت حجاح، رئيس لجنة الصيدليات - نقابة صيادلة ، ووكيل صيادلة الشرقية، إنه سيجرى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على المكملات الغذائية والمستحضرات والمستلزمات الطبية بنسبه ١٪ أول يوليو القادم، لتصل إلى14% دون المساس نهائيًا بهامش ربح الصيدلي.

وأوضح "حجاج" في تصريحات صحفية لـ"لتحرير"، إنه لا صحة مطلقًا لإضافة الضريبة على القيمة المضافة على أي أدوية، فالأدوية والألبان معفاة نهائيًا من الضريبة على القيمة المضافة.

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وفي سياق متصل أوضح أحمد فاروق شعبان، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، قيام ممثلين عن النقابة العامة بعقد اجتماعات مع مسؤولي مصلحة الضرائب، قبل أيام حددوا، خلالها ضرورة أخذ القيمة المضافة الضريبة من المنبع وعدم إمساك دفاتر أو فواتير، مؤكدًا أن ما تردده الشركة المتحدة حول رفع نحو ١٤٠٠صنف دوائي ليس إلا شائعات.

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التحرير

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