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قوات سورية الديمقراطية المدعومة من واشنطن تطوق مدينة الرقة

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مصراوي Masrawy

قوات سورية الديمقراطية المدعومة من واشنطن تطوق مدينة الرقة

01:54 ص الجمعة 30 يونيو 2017

قوات سورية الديمقراطية المدعومة من واشنطن تطوق مدينة الرقة

مدينة الرقة السورية

بيروت- (د ب أ):

أفادت مصادر كردية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، بأن القوات التي تدعمها الولايات المتحدة تطوق تماما مدينة الرقة، العاصمة الفعلية لتنظيم داعش في شمال سورية، بعد أن قطعت أمامه آخر منفذ للهرب.

وقالت قوات سورية الديمقراطية (قسد) في بيان إنها "طوقت بشكل كامل وحاصرت المسلحين الإسلاميين من كل جانب داخل مدينة الرقة".

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن: "تم تطويق المدينة حاليا بعد أن تمكنت قسد من التقدم في منطقة كسرة الفرج".

وفي نوفمبر، بدأت قوات سورية الديمقراطية بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في شن هجوم من أجل السيطرة على الرقة التي ظلت تحت سيطرة داعش منذ عام 2014.

وقال الكولونيل ريان ديلون، المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس إن قوات سورية الديمقراطية "طهرت" نحو 7.5 ميل مربع من عناصر داعش في الرقة وحولها هذا الأسبوع.

وقال ديلون إن "مقاتلي داعش، الذين تخلت عنهم قيادتهم، يتعرضون لضغوط من جانب قسد من محاور متعددة حول المدينة".

وأضاف: "قسد الآن تتحكم في جميع الطرق السريعة القريبة من الرقة من الجنوب".

وبحسب مصادر كردية، ما يزال أكثر من أربعة آلاف مقاتل من داعش داخل المدينة.

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مصراوي Masrawy

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