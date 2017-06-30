سامح شكري يتوجه إلى أثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقى

القاهرة - (أ ش أ)

غادر القاهرة مساء، اليوم الخميس، سامح شكرى وزير الخارجية متوجها إلى أديس أبابا للمشاركة فى الإجتماعات التحضيرية للدورة الـ 29 لقمة الأتحاد الأفريقى .

وكان المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية قد أعلن فى بيان له "أن وزير الخارجية سيشارك فى الدورة العادية الـ 31 للمجلس التنفيذى على مستوى وزراء الخارجية خلال يومى 30 يونيو والأول من يوليو 2017" ثم تعقد الدورة العادية الـ 29 لقمة روؤساء الدول والحكومات للأتحاد الأفريقى خلال يومى 3 و4 يوليو 2017 والتى تعقد تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافى من خلال الإستثمار فى الشباب" بإعتباره شعار الاتحاد الأفريقى خلال عام 2017.

حيث تتضمن القمة المقبلة عقد جلسة رئيسية مخصصة لمناقشة هذا الموضوع وتعرض فيها الدول الأعضاء تجاربها الوطنية فى مجال تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.

وأن القمة سوف تتناول عددا من الموضوعات الهامة تشمل تقارير مهمة حول القضايا الأفريقية وأن وزير الخارجية سوف يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة وبدول حوض النيل على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى لمتابعة مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول، وللتنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.