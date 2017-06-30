أخبار عاجلة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
مصدر بـ «ديلي نيوز» عن التحفظ: العمل منتظم.. وسعدنا بضمنا لـ«أخبار اليوم» -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

سامح شكري يتوجه إلى أثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سامح شكري يتوجه إلى أثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقى

12:43 ص الجمعة 30 يونيو 2017

سامح شكري يتوجه إلى أثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقى

القاهرة - (أ ش أ)

غادر القاهرة مساء، اليوم الخميس، سامح شكرى وزير الخارجية متوجها إلى أديس أبابا للمشاركة فى الإجتماعات التحضيرية للدورة الـ 29 لقمة الأتحاد الأفريقى .

وكان المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية قد أعلن فى بيان له "أن وزير الخارجية سيشارك فى الدورة العادية الـ 31 للمجلس التنفيذى على مستوى وزراء الخارجية خلال يومى 30 يونيو والأول من يوليو 2017" ثم تعقد الدورة العادية الـ 29 لقمة روؤساء الدول والحكومات للأتحاد الأفريقى خلال يومى 3 و4 يوليو 2017 والتى تعقد تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافى من خلال الإستثمار فى الشباب" بإعتباره شعار الاتحاد الأفريقى خلال عام 2017.

حيث تتضمن القمة المقبلة عقد جلسة رئيسية مخصصة لمناقشة هذا الموضوع وتعرض فيها الدول الأعضاء تجاربها الوطنية فى مجال تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.

وأن القمة سوف تتناول عددا من الموضوعات الهامة تشمل تقارير مهمة حول القضايا الأفريقية وأن وزير الخارجية سوف يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة وبدول حوض النيل على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى لمتابعة مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول، وللتنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزيرا خارجية فرنسا وروسيا يلتقيان في باريس 6 يوليو المقبل

    وزيرا خارجية فرنسا وروسيا يلتقيان في باريس 6 يوليو المقبل

    أخبار
  • وزير خارجية ألمانيا: سيتم رفض طلب أردوغان التحدث إلى مواطنيه في قمة الـ20

    وزير خارجية ألمانيا: سيتم رفض طلب أردوغان التحدث إلى مواطنيه في قمة

    أخبار
  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار
  • شكري: على قطر الاختيار بين حماية الأمن القومي العربي أو تقويضه

    شكري: على قطر الاختيار بين حماية الأمن القومي العربي أو تقويضه

    أخبار

إعلان

c7fd4d888d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ

بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ