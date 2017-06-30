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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:39 ص الجمعة 30 يونيو 2017

إعداد – محمد الصباغ:

فرضت الإدارة الأمريكية شروطًا جديدة يجب أن يستوفيها مواطنو 6 دول ذات غالبية مسلمة واللاجئون للحصول على تأشيرة دخول البلاد، ورفعت تركيا دعوى قضائية ضد 3600 شخص بسبب الإساءة إلى أردوغان، كما أعلن حلف الناتو زيادة قواته في أفغانستان.

1 - إدارة تعلن شروطا جديدة للحصول على تأشيرة

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مظاهرة بمطار فيلاديلفيا الأمريكي ضد قرار ترامب بحظر دخول مواطني دول ذات أغلبية إسلامية (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض الأمريكي عن شروط جديدة يجب أن يستوفيها مواطنو ست دول ذات غالبية مسلمة واللاجئون، منها وجوب ان تكون لديهم علاقات أسرية او تجارية "قوية" في الولايات المتحدة، وذلك من أجل ان يحصلوا على تأشيرات دخول الى البلاد.

وستدخل التعليمات الجديدة التي ستسري على مواطني ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن حيز التنفيذ يوم الخميس الـ 29 من يونيو.

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2 - تركيا ترفع دعوى قضائية ضد 3600 شخص بسبب "الإساءة إلى أردوغان"

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

نقلت وكالة الاناضول التركية للانباء عن وزارة العدل، إن السلطات التركية رفعت دعاوي جنائية ضد 3658 شخصًا بسبب ما يزعم من "الاساءة" إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016 .

وخلال عام 2016، تم إقامة 46193 دعوى ضد أشخاص، يتم اتهامهم بالجريمة الأعم، المتمثلة في "الاساءة إلى تركيا أو الدولة التركية أو المؤسسات الحكومية التركية".

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3- الناتو يعلن زيادة قواته في أفغانستان

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قوات لحلف الناتو في أفغانستان (أ ف ب)

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أن الحلف سوف يرسل مزيدا من الجنود لأفغانستان. وقال قبل اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل "أستطيع أن أؤكد أننا سوف نعزز من تواجدنا في أفغانستان. وقد تعهدت 15 دولة بالفعل بتقديم مساهمات إضافية".

وعلى الرغم من أن الناتو انهى عملياته القتالية في أفغانستان في ديسمبر 2014، إلا أن هناك نحو 12 ألف جندي مستمرون في تدريب ومساعدة القوات الأفغانية.

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4- أمريكا تفرض عقوبات على بنك صيني بسبب تعاملاته مع

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البنك الصيني بنك أوف داندونج (أرشيفية)

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، قرار الإدارة الأمريكية منع "بنك أوف داندونج" الصيني من التعامل مع النظام المالي الأمريكي بسبب انتهاكه للعقوبات الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية وإجراء تعاملات مصرفية مع بيونج يانج.

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5- اتهامات حقوقية لبنك فرنسي بالتواطؤ في الإبادة الجماعية برواندا

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بنك بي إن بي باريبا الفرنسي (أرشيفية)

أعلنت ثلاث منظمات دولية غير حكومية، رفع دعوى قضائية ضد بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي، بعد اتهامه بـ"التواطؤ" في الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994، لأقلية التوتسي في رواندا.

وتتهم منظمة "شيربا" الدولية المتخصصة في الدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية، وجمعية "إيبوكا فرنسا" لضحايا رواندا، وجمعية الأحزاب المدنية لرواندا ومقرها فرنسا، البنك الفرنسي بتمويل شراء "80 طنًا من الأسلحة المستخدمة في حملة الإبادة الجماعية" التي ارتكبها نظام الهوتو.

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