محافظ سوهاج: 33 جنيهًا لاسطوانة البوتاجاز المنزلية و65 للتجارية

سوهاج- عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه منذ مساء أمس الخميس، جرى اعتماد الأسعار الجديدة لاسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض المنزلية سعة 12,5 كجم، وكذلك المخصصة للأغراض التجارية سعة 25 كجم، وذلك بعد زيادة أسعار الوقود التي أقرها مجلس الوزراء صباح أمس.

أضاف المحافظ، أنه جرى تحديد سعر 30 جنيهًا للأسطوانة المنزلية سعة 12,5 كجم داخل المستودعات ومستودعات الجمعية التعاونية الاستهلاكية بسوهاج، ومستودعات الجمعيات الزراعية ومخازن شركة بوتاجسكو بأنحاء المحافظة، وبسعر 33 جنيهًا شاملة مقابل التوصيل لمنزل المستهلك.

وأوضح: "بالنسبة لأسطوانة البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة 25 كجم، قال المحافظ: "إنه تم تحديد سعر الاسطوانة 60 جنيهًا داخل المستودعات و 65 جنيهًا شاملة مقابل التوصيل للمستهلك".

وشدد محافظ سوهاج على مسئولي التموين بالمحافظة، ومباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية، بالتواجد المستمر ومتابعة تداول اسطوانات البوتاجاز، ومراقبة تطبيق الأسعار الجديدة ضمانًا لعدم التلاعب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين. ​