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مصدر أمني يكشف حقيقة قيام محتجين بإغلاق كوبري أكتوبر احتجاجا على زيادة سعر الوقود

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني يكشف حقيقة قيام محتجين بإغلاق كوبري أكتوبر احتجاجا على زيادة سعر الوقود

12:27 ص الجمعة 30 يونيو 2017

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إعادة الألبوم

بالفيديو والصور.. نشر قوات الأمن بمواقف السرفيس.. ومصدر: لمنع زيادة الأجرة بشكل عشوائي

الألبوم التالى

والصور.. نشر قوات الأمن بمواقف السرفيس.. ومصدر: لمنع زيادة

كتب ـ محمد الصاوي:

تداول مستخدو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا ترصد حالة من الازدحام وتوقف الحركة المرورية أعلى كوبري اكتوبر.

من جانبه أكد مصدر بمديرية أمن القاهرة، لمصراوي، اليوم الجمعة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغ بوجود كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر بالقرب من نزلة ، بسبب وقوف عدد من السيارات في نهر الطريق، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بعدد من ضباط المرور بصحبتهم "ونش" لاستبيان الأمر.

وأضاف المصدر، أنه فور رؤية قائدي السيارات لضباط المرور لاذوا بالفرار، مشيرًا إلى أنه لم يتسنى الجزم بقيام هؤلاء بالاحتجاج أو بالتوقف أعلى الكوبري لسبب أخر.

كان مجلس الوزراء، أقرّ صباح يوم الخميس، زيادة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

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مصراوي Masrawy

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