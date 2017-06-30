10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، أنه سيتم رفض الطلب الذي قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحديث إلى مواطنيه على هامش قمة مجموعة العشرين، وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإعداد للقمة، بينما أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده وفرنسا مستعدان لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية، وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الدوحة اتفقت مع واشنطن على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الخليجية.

1- وزير خارجية ألمانيا: سيتم رفض طلب أردوغان التحدث إلى مواطنيه في قمة الـ20

وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل (يمينًا) ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (يسارًا) في موسكو الخميس (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، أنه سيتم رفض الطلب الذي قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحديث إلى مواطنيه على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها ألمانيا الأسبوع المقبل.

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2- بوتين : نؤيد ترتيب الأولويات الذي اختارته ألمانيا لقمة الـ20

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الخميس (أ ف ب)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإعداد الألماني لقمة مجموعة الـ20 "جي20" مطلع الشهر القادم في مدينة هامبورج، وأضاف: "نؤيد ترتيب الأولويات الذي اختارته ألمانيا للقمة".

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3- ميركل: سنساعد إيطاليا في التغلب على مشكلة تدفق اللاجئين

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في برلين الخميس (أ ف ب )

وعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الحكومة الإيطالية بتقديم المزيد من الدعم في التصدي لمشكلة تدفق اللاجئين، وأضافت: "من الجانب الألماني سنساعد إيطاليا على أية حال في التغلب على هذه المشاكل".

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4- أمين عام "الناتو": سنزيد تواجدنا العسكري في أفغانستان

الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج في بروكسل الخميس (أ ف ب):

قال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج: "أستطيع أن أؤكد أننا سنزيد من تواجدنا في أفغانستان. لقد تعهدت 15 دولة بالفعل بمساهمات إضافية"، وذلك بعد موافقة الحلف على إرسال آلاف الجنود إلى أفغانستان، حيث تقاتل القوات الحكومية كلا من طالبان وتنظيم "داعش"، وذلك بعد أكثر من عامين من إنهاء التحالف مهمته القتالية في البلد الذى مزقته الحرب.

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5- وزير الخارجية الإيراني: طهران وباريس مستعدان لتنمية العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في برلين في 27 يوييو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده وفرنسا مستعدان لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بمزيد من المساحات المتاحة لديهما، مشيرًا إلى أن فرنسا تعد إحدى البلدان الشريكة اقتصاديا بالنسبة لإيران وخاصة في مرحلة مابعد تنفيذ الاتفاق النووي".

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6- رئيس المفوضية الأوروبية: نأمل في قرب إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في برلين الخميس (أ ف ب)

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن أمله في سرعة إتمام محادثات التجارة الحرة مع اليابان، مشيرًا إلى أن القيام بهذه الرحلة يرجع إلى إتاحة الفرصة لإتمام هذه المحادثات حتى نهايتها.

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7- مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا يوجد أجندة خاصة للقاء بوتين وترامب في قمة الـ20

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض الجنرال هربرت رايموند ماكماستر في واشنطن في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض الجنرال هربرت رايموند ماكماستر، إنه لا يوجد أجندة خاصة للقاء بوتين وترامب، على هامش قمة مجموعة الـ20 في ألمانيا يومي السابع والثامن من الشهر المقبل في هامبورج.

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8- وزير الداخلية اللبناني: حديث "نصر الله" عن الحرب مع إسرائيل "غير مسؤول"

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق - أرشيفية

وصف وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، حديث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله حول استقدام حشود لمساندة المقاومة إذا اندلعت حرب مع إسرائيل، بأنه غير مسؤول ولا يعبر عن رأي الحكومة ولا الدولة اللبنانية".

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9- ماتيس: لا يمكن القول أننا تعبنا من الحرب

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في بروكسل الخميس (أ ف ب)

رفض وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس تحديد موعد لانتهاء العمليات العسكرية في أفغانستان قائلاً إن الحروب هي في جوهرها ظاهرة لا يمكن التنبؤ بها، مضيفًا: "لا يمكن القول أننا تعبنا من الحرب. لم يكن هناك أحد مستعدًا لدفع ثمن عدم خوضها".

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10- وزير الخارجية القطري: نؤمن بأهمية بقاء "الجزيرة"

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني - أرشيفية

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الدوحة اتفقت مع واشنطن على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الخليجية؛ وأن قطر ملتزمة بوعودها بشأن العمل بالإطار الخليجي وجامعة الدول العربية، وأضاف: "نؤمن بأهمية بقاء "الجزيرة".

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