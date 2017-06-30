أخبار عاجلة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
مصدر بـ «ديلي نيوز» عن التحفظ: العمل منتظم.. وسعدنا بضمنا لـ«أخبار اليوم» -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ يعلن تكريم أوائل التعليم الفني بالمحافظة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ يعلن تكريم أوائل التعليم الفني بالمحافظة

12:22 ص الجمعة 30 يونيو 2017

محافظ كفر الشيخ يعلن تكريم أوائل التعليم الفني بالمحافظة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، تكريم الطالبتين "وفاء علي محمد منصور"، بالمدرسة الثانوية التجارية بسيدي سالم، و"أسماء خالد اللاشي حسن"، بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بالرياض، خلال المرحلة المقبلة، لتفوقهما في نتيجة التعليم الفني، وحصولهما على ترتيبين متقدمين على مستوى الجمهورية.

كانت الطالبة الأولى حصلت على الترتيب الأول لقطاع دمنهور، والثالث على مستوى الجمهورية، وحصلت الثانية على الترتيب التاسع على مستوى الجمهورية، فيما حصلت 11 طالبة على المراكز الأولى على مستوى قطاع دمنهور، في هذا التعليم، وفقًا لبيان أعلنه صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن التعليم الفني أساس التنمية، وأنه يقدم كل الدعم لطلاب التعليم الفني، وربطه بسوق العمل، ودعم التعليم المزدوج، وربط التعليم بالمصنع، لبناء قلعة صناعية واقتصادية، بالمحافظة، مهنئًا الطالبتين بتفوقهما.

من جانبه، كشف صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حصول 14 طالبًا وطالبة، آخرين، من أبناء كفر الشيخ، حصلوا على المراكز الأولى في هذا التعليم، على مستوى قطاع دمنهور، لافتًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ قطاع الوجه البحري، الذى يضم 7 محافظات، يحصل هؤلاء الطلاب على تلك المراكز المتقدمة، على مستوى قطاع التعليم الفني بالوجه البحري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الثالثة على الجمهورية في التعليم الفني لـ

    الثالثة على الجمهورية في التعليم الفني لـ"مصراوي": "أهدي تفوقي لعائلتي"

    أخبار
  • اعتماد تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

    اعتماد تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

    أخبار
  • الوادي الجديد تحصد المركز الأول على قطاع المنيا للتعليم الفني

    الوادي الجديد تحصد المركز الأول على قطاع المنيا للتعليم الفني

    أخبار
  • محافظ كفر الشيخ ناعيًا قائد المنطقة الشمالية: كان قائدًا شجاعًا

    محافظ كفر الشيخ ناعيًا قائد المنطقة الشمالية: كان قائدًا شجاعًا

    أخبار

إعلان

6a67645d8d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ

بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ