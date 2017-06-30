محافظ كفر الشيخ يعلن تكريم أوائل التعليم الفني بالمحافظة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، تكريم الطالبتين "وفاء علي محمد منصور"، بالمدرسة الثانوية التجارية بسيدي سالم، و"أسماء خالد اللاشي حسن"، بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بالرياض، خلال المرحلة المقبلة، لتفوقهما في نتيجة التعليم الفني، وحصولهما على ترتيبين متقدمين على مستوى الجمهورية.

كانت الطالبة الأولى حصلت على الترتيب الأول لقطاع دمنهور، والثالث على مستوى الجمهورية، وحصلت الثانية على الترتيب التاسع على مستوى الجمهورية، فيما حصلت 11 طالبة على المراكز الأولى على مستوى قطاع دمنهور، في هذا التعليم، وفقًا لبيان أعلنه صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن التعليم الفني أساس التنمية، وأنه يقدم كل الدعم لطلاب التعليم الفني، وربطه بسوق العمل، ودعم التعليم المزدوج، وربط التعليم بالمصنع، لبناء قلعة صناعية واقتصادية، بالمحافظة، مهنئًا الطالبتين بتفوقهما.

من جانبه، كشف صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حصول 14 طالبًا وطالبة، آخرين، من أبناء كفر الشيخ، حصلوا على المراكز الأولى في هذا التعليم، على مستوى قطاع دمنهور، لافتًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ قطاع الوجه البحري، الذى يضم 7 محافظات، يحصل هؤلاء الطلاب على تلك المراكز المتقدمة، على مستوى قطاع التعليم الفني بالوجه البحري.