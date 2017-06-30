مصدر أمني يُجيب: "ماذا تفعل لو فرض عليك السائق دفع أجرة زيادة"؟

كتب – فتحي سليمان:

قال مصدر أمني مسؤول بمباحث المرور، إن قوات الأمن نشرت عناصر سرية وحملات تفتيشية ومرورية بالمواقف لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرر الأهالي من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية.

وأقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.

وأعلن المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه في حالة تعرض أياً من المواطنين لزيادة عشوائية في تعريفة المواصلات من قبل السائقين عليه أن يتوجه إلى أقرب حملة امنية أو شرطي متواجد في الشارع أو الموقف المتوجه إليه وكذلك التقدم بشكوى إلى إدارة العمليات بالمرور من خلال الأرقام الآتية: رقم 01221110000 و26828822 بالقاهرة، و37612166 بالجيزة لتلقى جميع شكاوى المواطنين.

ونشرت الخدمات أمام محطات البنزين والمواقف الداخلية والخارجية والميادين والشوارع الرئيسيّة.

وأكد العميد عماد حماد مدير علاقات مرور القاهرة أن الشرطة تراقب مواقف السيارات لمنع التلاعب في تعريفة ركوب بشكل كبير مع تكثيف تواجد رجال المرور بمحيط محطات الوقود لضبط حركة السيارات بالمواقف وملاحظة الحالة الأمنية.

وأوضح حماد ان إقرار التعريفة الجديدة سيتم تطبيقه من الغد، وسيتم الإعلان عن جميع الزيادات داخل كل موقف وتُعلق لافتة بتفاصيل تلك الزيادات.