ارتباك بين سائقي "الميكروباص" في إمبابة بعد رفع أسعار الوقود

كتبت- نسمة فرج:َ

رفع عدد من سائقي سيارات الميكروباص في منطقة إمبابة، أجرة المواصلات 50 قرشاً، وذلك في أعقاب قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بدءًا من الخميس، فيما قرر البعض الآخر الإبقاء على سعرها القديم حتى يتم توزيع النشرة عليهم.

ويقول أحد سائقي الميكروباص- رفض ذكر اسمه- إنه رفض رفع قيمة أجرة المواصلات حتى يتم توزيع نشرة التعريفة الجديدة عليهم، موضحًا أن الزيادة 50 قرشًا هي مُرضية بالنسبة له حتى يوازن بين سعر الجديد للوقود والأجرة.

فيما استقبل ركاب زيادة الأجرة في صمت وغضب، ورفض أحدهم دفع الأجرة حسب السعر الجديد؛ لأن الحكومة لم تقرها بشكل نهائي-حسب وصفه.

وتابع قائلًا: "كل حاجة هتغلى بعد كده زي المرة اللي فاتت السجاير والأكل وحسبي الله".

وظلت فتاة عشرينية صامته تراقب ردود أفعال الركاب والسائق حول الزيادة، وكيف يتم التغلب عليها، وعلقت قائلة: "أنا كنت نايمة ونزلت أروح الشغل لقيت الأجرة واتفاجئت بالزيادة، وخاصة أن المعروف أن الزيادة كانت ستصدر في أول الشهر القادم".

فيما أعربت، فتاة تدعى "رشا" تعمل ممرضة في أحد المستشفيات، والدة لأربع أطفال عن غضبها من زيادة أسعار الوقود لأنها ستؤثر بالتأكيد على باقي السلع في حين أن هذه الزيادة لم يقابلها أي زيادة في المرتبات.

كان مجلس الوزراء، أقرّ صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.