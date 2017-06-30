فيديو| خبير أمني: «الإخوان» زرعوا 13 ألف عنصر في مؤسسات الدولة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء طلعت موسى الخبير الأمني، إن جماعة الإخوان تمكنت من زرع 13 ألف من عناصرها في مؤسسات الدولة، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومازالت بقاياهم موجودة حتى الآن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بين السطور» الذي تقدمه الإعلامية أمانى الخياط المذاع على فضائية «أون لايف» أن المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، وضع قائمة بأسماء هذه العناصر ووظائفهم وأماكن تواجدهم.

شاهد أيضا

وذكر الخبير الأمني أن الجماعة تمكنت من الإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، وبعضهم صدر في حقه حكمًا بالإعدام.