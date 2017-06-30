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فيديو| حسب الله عن رفع أسعار الوقود: «ما ينفعش نوقف العلاج»

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فيديو| حسب الله عن رفع أسعار الوقود: «ما ينفعش نوقف العلاج» فيديو| حسب الله عن رفع أسعار الوقود: «ما ينفعش نوقف العلاج»

التحرير

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علق صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، على قرارات برفع المحروقات، قائلًا إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح لم يخدع المصريين خلال تصريحاته قبل توليه حكم ، وكان صادقًا معهم بشأن حجم التحديات التي يعيشها الوطن، لافتًا إلى أن السيسي أكد للمواطنين أن مصر تخوض حربا اقتصادية من أجل البقاء.

وتابع خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز»: «هناك حالة غضب بين جموع المصريين بسبب هذه الزيادات، لكن لديهم أمل في تحسن الأوضاع»، مواصلًا: «نحن أشبه بالمريض الذي يتناول الدواء المر ومش هينفع نوقف العلاج حتى لا نهدر عامين من الإصلاح الاقتصادي، ما ينفعش نضع نقطة ونبدأ من أول السطر، ولازم نصارح الناس بالوضع الاقتصادي».

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واستكمل: «ليس أمامنا مسار بديل عن تحريك الأسعار واستكمال حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والدولة مطالبة بمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل ومزيد من مراقبة الأسواق وضبط الأسعار».

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التحرير

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