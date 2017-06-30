محافظ سوهاج يعتمد تعريفة الأجرة الجديدة بعد زيادات الوقود

سوهاج - عمار عبد الواحد:

اعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، منذ قليل، التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلية والخارجية بالمحافظة، وذلك بعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والتي أقرها مجلس الوزراء، صباح أمس الخميس، على أن يتم تطبيق القرار من تاريخه.

وكلّف المحافظ، إدارات المواقف بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، والمرور بنشر التعريفة الجديدة بجميع مواقف نقل الركاب بنطاق المحافظة وتعليقها بمكان ظاهر، وإلزام السائقين بتعليق "ستيكرات" بأسعار التعريفة الجديدة على زجاج سيارات الأجرة .

وشدد المحافظ، على إدارة المرور والمواقف والوحدات المحلية بالتواجد المستمر بالمواقف، ومتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف "عبد المنعم"، أنه جرت الموافقة على اعتماد تعريفة التاكسي الجديدة لتصبح ثمانية جنيهات غرب المدينة، و 11جنيهًا من الشرق إلى الغرب والعكس .