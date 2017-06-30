العرب اليوم: نهاية داعش واتهامات للنهضة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الوقت قريب جدًا لإعلان النصر النهائي على داعش، فيما واجهت حركة النهضة التونسية اتهامات بتلقي تمويلات أجنبية من دولة قطر، واقتحمت مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى.

1 - العراق يعلن "انتهاء داعش للأبد"

أحد رجال الجيش العراقي مع مواطنين يحملون راية مقلوبة لتنظيم داعش (أرشيفية)

قال رئيس الوزراء العراقي، إن الوقت قريب جدا لإعلان النصر النهائي على تنظيم داعش. وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي انتهاء داعش في الموصل، التي أعلن منها خلافته المزعومة قبل ثلاثة أعوام.

يأتي ذلك بعد قليل من إعلان وزارة الدفاع العراقية، نهاية تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل إلى الأبد في الموصل، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام من سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة.

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2- اتهامات لحركة النهضة التونسية بتلقي تمويلات قطرية

قادة حركة النهضة الإسلامية في تونس (أرشيفية)

اتهم الحزب الدستوري التونسي، الذي يمثل واجهة لبقايا حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حركة النهضة الإسلامية بتلقي تمويلات قطرية.

وقال الحزب الدستوري، إنه تقدم إلى رئاسة الحكومة بطلب تحقيق جدي حول التمويلات الأجنبية التي تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عبر جمعيات أو إدخال المال خلسة إلى البلاد.

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3- الشرطة الإسرائيلية تغلق المسجد الأقصى ومستوطنون يقتحمونه

المسجد الأقصى (أرشيفية)

أغلقت الشرطةالاسرائيلية الخاصة المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، وسط اقتحامات واسعة لعشرات المستوطنين، يقودها قائد الشرطة الاسرائيلية في القدس (يورم ليفي)، مع كبار المتطرفين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشرطة الإسرائيلية فرضت في بادئ الأمر اجراءات مشددة على دخول المصلين، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على بوابات المسجد، ثم منعت دخول من تقل أعمارهم عن الأربعين عاما، قبل أن تمنع دخول المصلين بشكل تام إلى المسجد، تزامنا مع اقتحامات واسعة يقودها قائد الشرطة الاسرائيلية في القدس، وبرفقته والدة مستوطنة قتيلة، احياءً لذكراها السنوية.

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4- الدفاع الجوي الإماراتي يعترض صاروخا باليستيا فوق محافظة مأرب اليمنية

قوات إماراتية (أرشيفية)

أفاد مصدر أمني يمني، بأن منظومة الدفاع الجوي الإماراتية اعترضت صاروخا باليستيا فوق محافظة مأرب وسط اليمن.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن منظومة الدفاع الجوي الإماراتية تقاتل ضمن قوات التحالف العربي في اليمن التي تمكنت من اعتراض عدد كبير من الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون منذ بدء الحرب في اليمن، من بينها صواريخ كانت في طريقها إلى الأراضي السعودية.

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5 - مقتل ستة جنود يمنيين في مأرب

جندي يمني (أرشيفية)

قٌتل ستة جنود في اليمن، بحسب ما قال مصدر عسكري، في حين تسعى القوات الحكومية لإحكام السيطرة على محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون.

من جهة ثانية، أشار المصدر إلى مقتل 14 متمردًا شيعيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك في مديرية صرواح، آخر المناطق التي لا تزال في قبضة المتمردين في المحافظة السنية.

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