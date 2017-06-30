برلماني: رفع سعر الوقود سيزيد من مديونيات الفنادق لدى البنوك

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال عمرو صدقي، الخبير السياحي وعضو مجلس النواب، إن قطاع السياحة والطيران سيشهد زيادة في أسعار الحجوزات خلال الأيام المقبلة، بعد قرار الحكومة برفع سعر الوقود والكهرباء.

وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارًا من صباح اليوم، بحيث يكون سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/ لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/ لتر، وغاز البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة.

وأضاف صدقي، في تصريح لـ" مصراوي"، أن البرلمان كان يناشد الحكومة خلال الاجتماعات الأخيرة بتأجيل رفع سعر الوقود، لما سيترتب عليه من زيادة في أسعار جميع السلع، مضيفا أنه يجب تفعيل الدور الرقابي على الأسعار حتى لا يحدث زيادة كبيرة في الأسعار بسبب "جشع التجار" - وفق قوله.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن قطاع السياحة سيشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب رفع الأسعار، والتي قد تؤدي إلى زيادة مديونيات الفنادق لدى البنوك.