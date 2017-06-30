أسيوط تحتفل بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو

أسيوط -​ أسامة صديق:​

احتفلت ​محافظة​ أسيوط، مساء اليوم الخميس، بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو​، من خلال​ تشغيل الأغاني الوطنية في الإ​​ذاعات المحلية بشوارع مدينة أسيوط ومراكز المحافظة، كما عرضت الشاشات بالميادين الرئيسية عددًا من الأفلام الوثائقية والتاريخية وإنجازات الثورة، كما شهد ميدان طلعت حرب "البنوك" احتفالاً كبيرًا نظمه قصر ثقافة أسيوط.

وشهد المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، الاحتفال الذي نظمه قصر ثقافة أسيوط بحضور العميد أمير خطاب، المستشار العسكري للمحافظة، وضياء مكاوي، مدير عام الثقافة بأسيوط، وصلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد بخيت، مدير عام الطب البيطري، ومحمد نوح، وكيل وزارة الصحة، وعدد من مسئولي محافظة أسيوط.

بدأ الحفل بإذاعة فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال 3 أعوام تضمنت عرضًا لأهم المشروعات القومية التي جرى تنفيذها، ومن بينها مشروع قناة السويس الجديدة، والمشروع القومي للطرق الذي بلغ أكثر من 3400 كم لفتح آفاق تنموية جديدة، ومشروع المليون فدان والمدن الجديدة التي جرى افتتاحها والمدن التي بدأ العمل فيها.

وقال ضياء مكاوي، مدير عام الثقافة: إن الحضور شهدوا عروضًا فنية وشعبية وعروضًا لآلات الشعبية والتنورة، ومعرضًا للرسوم التي تعبر عن ثورة 30 يونيو، ومعرضًا للكتب بقصر ثقافة أسيوط، بالإضافة إلى عرض رياضي من شباب الجوالة والكشافة وحملة الإعلام نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الثقافة.

وقال المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، إن احتفالات 30 يونيو نُظمت بالتنسيق بين كافة المديريات الخدمية والمحافظة، لمشاركة أهالي أسيوط احتفالاتهم بالذكرى الرابعة للثورة.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، بأنه تم التنسيق مع مديرية الصحة التي أعلنت حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية والدفع بسيارات الإسعاف للتمركز بالميادين العامة وبمختلف أماكن الاحتفالات ومديرية أمن أسيوط لتامين الاحتفالات.