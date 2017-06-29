فيديو| عبد العال: لاعبو الداخلية معذورين.. وفرحتنا اكتملت بتعادل أسوان

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قال علاء عبد العال، المدير الفني للداخلية، إن مواجهة وادي دجلة كانت صعبة للغاية، خاصة أن المنافس يضم عدد من اللاعبين المميزين، مؤكدًا أنه يلتمس العذر لبعض لاعبيه على أداءهم نظرًا الضغوط التي يتعرضون لها بسبب موقف الفريق في جدول الدوري.

وأضاف «عبد العال»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أن فرحة الفوز على دجلة اكتملت بتعادل أسوان أمام المقاولون العرب، وتزايد فرص الداخلية في البقاء بالدوري الممتاز.

وحقق الداخلية فوزًا غاليًا على وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من الدوري الممتاز.

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ورفع الداخلية بتلك النتيجة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ15، بفارق نقطتين عن النصر للتعدين وأسوان، أقرب ملاحقيه من مثلث الهبوط.



