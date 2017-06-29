الثالثة على الجمهورية في التعليم الفني لـ"مصراوي": "أهدي تفوقي لعائلتي"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الفرح، على أسرة الطالبة وفاء علي منصور، بمدرسة سيدي سالم الثانوية التجارية، الحاصلة على الترتيب الأول على مستوى قطاع دمنهور، والثالثة على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية، عقب وصولهم خبر تفوق "وفاء"، وحصولها على هذين المترتبتين.

"كنت أتوقع حصولي على ترتيب متقدم لاجتهادي في المذاكرة والتعليم".. تلك كانت كلمات الطالبة "وفاء"، لـ"مصراي"، مشيرة إلى تحقيقها الهدف الذي كانت تسعى إليه طوال سنوات الدراسة، وهو التفوق، حتى ترجمت هدفها إلى نجاح باهر.

وقالت وفاء في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "عندما حصلت على مجموع 290.5 من 300 درجة في الشهادة الإعدادية، رفضت خوض التعليم الثانوي العام، لتكرار الأزمات به، ومشاهد تتكرر فيه كل عام بين طلابه، وفضّلت عنه التعليم الفني، مثل شقيقي بعد التحاقه بالدبلوم الفني.

وتابعت: "بعدما قررت الدراسة في التعليم الفني، كنت أذاكر من 4 إلى 5 ساعات يوميًّا، في المناهج الدراسية، وكان والدي، والذي يعمل في التربية والتعليم، يشجعني دائمًا بتلك الكلمات: "اتجدعنى يا وفاء..إنتي أشطر طالبة في الدنيا".. فكانت هذه الكلمات بمثابة الحافز القوى لي، وأردت تحقيقها على أرض الواقع، إلى أن أكرمني الله بما حققته".

واستكملت الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية حديثها قائلة: "تلقيت هذا الخبر السعيد من أحد المعلمين، فيوم النتيجة تلقيت اتصالًا قائلا لي: "ألف مبروك يا وفاء..انتي نجحتي وطلعتي الأول على قطاع دمنهور"، والحمد لله تعالى تبين لي أني حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

واختتمت كلامها بالقول: "أهدى هذا النجاح لوالدي ووالدتي، لدورهما الكبير في حياتي الدراسية".