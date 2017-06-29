حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن بعد رفع ضريبة «القيمة المضافة»

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مصادر: 88 % يشحنون كارت بـ 10 جنيه شهرياً.. والمحمول لم يعد وسيلة ترفيه

بداية من السبت القادم تطبق وزارة المالية ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول بواقع 14 % بزيادة 1 % عن العام الماضي، وذلك بالإضافة لـ 8 % أخرى ضريبة جدول المعروفة بضريبة السلع الترفيهية أو غير الأساسية، ليصبح بذلك إجمالي الضريبة المقررة على خدمات المحمول 22 % بداية من السبت القادم 1 يوليو.

في الماضي كانت شركات المحمول بالاتفاق مع جهاز تنظيم الاتصالات قد توصلوا إلى حل بأن يدفع العميل قيمة ضريبة القيمة المضافة الجديدة على أن يحصل مقابلها على رصيد هذا فيما يخص عملاء كارت الشحن ونسبتهم تبلغ 94 % من عملاء المحمول في مصر، بينما 6 % فقط خطوط بفاتورة.

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مصادر بشركات الاتصالات أوضحت للتحرير أن زيادة الـ 1 % ضريبة القيمة المضافة الجديدة سيتحملها عميل الخط من يسدد فاتورة لتصبح قيمة فاتورته الأصلية بالاضافة لـ 22 % ضريبة قيمة مضافة بالاضافة لضريبة الجدول.

وأضافت المصادر أنه بخصوص عملاء الكارت فسوف تجتمع الشركات مع جهاز تنظيم الاتصالات في هذا الصدد لتبيان كيفية المحاسبة خاصة وأن 1 % تمثل 10 قروش فقط من قيمة الكارت فئة عشرة جنيهات وهذا سيكون امر محاسبي مرهق للشركات ومن سيستفيد من هذه الزيادة هم التجار وليست الدولة أو شركات المحمول، حيث ان تحصيل 10 قروش سيضطر العميل لدفع 50 قرشاً أو 25 قرشاً على الأقل للتاجر في حين يتم تحصيل منها 10 قروش للدولة فقط.

وتابعت المصادر أن طريقة الحساب تكون على كارت فئة 10 دائمًا باعتبار أن 88 % من عملاء الكارت في مصر يشحنون هواتفهم بـ 10 جنيهات شهرياً فقط، وهم القاعدة الغالبة في السوق، لذلك تتوقع المصادر خصم الـ 1 % أو العشرة قروش على كارت فئة 10 جنيهات من قيمة الكارت واستمرار الكروت بنفس قيمتها الحالية.

وانتقدت المصادر إضافة ما يسمى بضريبة "جدول" أو رفاهية على المحمول، مؤكدين أن المحمول لم يعد وسيلة رفاهية بل انه وسيلة اتصال هامة تنجز أعمال أغلب المهن والحرف، مدللين على ذللك بان انفاق 88 % من عملاء الكارت في مصر لا يتجاوز 10 جنيهات شهرياً، متسائلين أين الانفاق على الرفاهية في هذه المبالغ الضئيلة.