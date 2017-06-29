محاولة دهس لمصلين أمام مسجد في باريس والشرطة تعتقل المنفذ

القاهرة – (مصراوي)

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على شخص حاول دهس مجموعة من الأشخاص أمام أحد المساجد في ضاحية كريتيل.

ونقلت قناة فرانس 24 أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مضيفة أن دوافع المهاجم لم تتضح إلى الآن وأن حواجز كانت موضوعة أمام المسجد منعته من إصابة حشد من الناس.

فيما ذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن الرجل أراد الانتقام من هجمات تتعرض لها بلاده بشكل متواصل خلال السنوات الماضية، وينفذها تنظيم داعش الإرهابي.

ومن الجدير بالذكر أن العاصمة البريطانية لندن شهدت الأسبوع الماضي عملية دهس استهدفت مصلين قرب مسجد فينسبري بارك شمال لندن، مسفرًا عن سقوط قتيل وجرح 8 آخرين.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان على هجوم لندن إن "الشاحنة توجهت نحونا ودهستنا...وكان السائق يصرخ سأقتل كل المسلمين".

فيما أصدرت مفوضية شرطة لندن بيانًا على الموقع الالكتروني جاء فيه: "لندن مدينة تضم كثيرا من الديانات والجنسيات، والهجوم على طائفة واحدة هو هجوم علينا جميعًا. لن ينجح الإرهابيون في محاولتهم لتفريقنا وجعلنا نعيش في خوف. لقد انتشر عدد إضافي من أفراد الشرطة في المنطقة لتطمين سكانها. وسيبقون هناك ما دامت هناك حاجة لهم".

و ذكرت الشرطة في بيان أنها ألقت القبض على سائق المركبة، 48 عاما، بعد أن تمكن عدد من الأشخاص من إمساكه في مسرح الهجوم.