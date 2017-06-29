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البنتاجون: تحرير مدينة الموصل العراقية بات مسألة أيام

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مصراوي Masrawy

البنتاجون: تحرير مدينة الموصل العراقية بات مسألة أيام

11:03 م الخميس 29 يونيو 2017

البنتاجون: تحرير مدينة الموصل العراقية بات مسألة أيام

واشنطن - )أ ش أ(

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن تحرير مدينة الموصل العراقية من تنظيم داعش الارهابي أصبحت مسألة أيام قلائل وليس أسابيع.

وذكرت "ايه بى سي نيوز" الأمريكية أن الكولونيل ديان ديلون المتحدث باسم قوات التحالف، الذى تقوده الولايات المتحدة ضد عناصر تنظيم داعش فى العراق وسوريا، أوضح أن تحرير منطقة مسجد النورى، التي شهدت منذ 3 أعوام، إعلان الخلافة من جانب أبو بكر البغدادى زعيم داعش، ينطوى على أهمية رمزية.

وأضاف " إن قيادات داعش فى الموصل تخلت عن عناصرها وتركتها تموت هناك ، وإن المقاتلين القلائل الباقين من داعش فى الموصل يرتكبون أخطاء كبيرة تعكس قلة الخبرة وتصل فى بعض الأحيان الى حد تفجير أنفسهم أثناء الإستعداد للقتال".

وقال ديلون " مع قرب تحرير الموصل ، فان مدينة الرقة السورية أصبحت محاصرة تماما من جانب قوات سوريا الديمقراطية التى تحظى بدعم قوات التحالف الدولى ، ومن ثم ، فلم يعد هناك نقطة تحكم رئيسية لتنظيم داعش".

هذا المحتوى من

Asha

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