بالأرقام .. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

اعتمد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، القرار رقم ١٢٦٨ لسنة ٢٠١٧، الخاص بإقرار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية على مستوى المحافظة، وذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.

وقال "سلطان"، إنه سيجري تطبيق القرار بدءًا من اليوم، مؤكدًا على إدارة مشروع محطات الركاب بالالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة، وتعليقها في مكان ظاهر، وإلزام سائق النقل بعمل ملصقات (بانرات) بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

وشدد المحافظ في بيان له، منذ قليل، على إدارة المرور بمتابعة التزام سائقي وسائل النقل المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووفقًا لقرار التعريفة الجديدة، جرى رفعها بالخطوط القصيرة وعددها 26 خطًا بمقدار 25 قرشًا، والخطوط المتوسطة وعددها 48 خطًا زيادة قدرها 50 قرشًا، والخطوط الطويلة "من 125 قرشًا إلى 200 قرش"، زادت 75 قرشًا.

أما سيارات التاكسي فرُفعت تسعيرة تشعيل العداد من 4 إلى 5 جنيهات، وسعر الكيلو من 1.75 إلى جنيهين.

كما اعتمد محافظ الإسكندرية قرارا رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٧، بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي سعة ١٢.٥ كجم، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة ٢٥ كجم.

كان مجلس الوزراء، أقرّ، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة".