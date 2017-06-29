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أمريكية تقتل صديقها أثناء تصوير فيديو لحيلة خطرة على "يوتيوب"

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مصراوي Masrawy

أمريكية تقتل صديقها أثناء تصوير لحيلة خطرة على "يوتيوب"

10:52 م الخميس 29 يونيو 2017

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):

أفرجت محكمة أمريكية عن إمرأة من ولاية مينيسوتا، بكفالة حتى الخامس من يوليو، على خلفية إطلاقها النار على صديقها الحميم ليسقط قتيلا خلال تصوير مقطع فيديو لحيلة خطرة عبر موقع "يوتيوب"، بحسب تقارير إخبارية، الخميس.

ومن المقرر أن تمثل المرأة مجددا أمام المحكمة في الخامس من يوليو لمواجهة اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية.

وفي يوم الإثنين الماضي، أطلقت موناليزا بيريز النار على كتاب كان يمسك به صديقها أمام صدره من مسافة 30 سنتيمترا، حسبما نقلت وسائل إعلامية عن تقارير الشرطة.

وقالت بيريز للسلطات إنها كانت تظن أن الكتاب، الذي تردد أن سمكه أربعة سنتيمترات، سيوقف الرصاصة. ومات رويز، 22 عامًا، في موقع الحادث عندما اخترقت الرصاصة صدره.

وتم القبض على بيريز، 19 عامًا، بعد إطلاقها النار على الفور. وإذا ما أدينت فستواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 10 سنوات أو غرامة 20 ألف دولار أو كلتا العقوبتين.

ونقلت قناة "كيه في إل واي" عن كلوديا رويز عمة القتيل قولها إن الشابين كانا يرغبان في تحقيق نسب مشاهدة أعلى عبر موقع يوتيوب.

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مصراوي Masrawy

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