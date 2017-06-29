البيت الأبيض: العلاقات مع ألمانيا لم تتضرر

واشنطن - (د ب أ):

أكد البيت الأبيض الأمريكي، الخميس، أن العلاقات مع ألمانيا لم تتضرر.

وقال الجنرال هربرت رايموند ماكماستر، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان: إن العلاقات مع ألمانيا قوية كما كانت دائمًا"، وشدد على أن واشنطن وبرلين متفقتان في 95% من كل القضايا السياسية المهمة.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وجهت في وقت سابق من اليوم انتقادات بعضها حاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسته، لكن دون أن تذكر اسمه حيث قالت: "من يعتقد أن بإمكانه حل مشاكل هذا العالم بالانعزالية والحمائية، فهو يرتكب خطأ فادحًا".

وهاجمت ميركل ترامب على نحو خاص فيما يتعلق بسياسة المناخ، وقالت: "منذ قرار الولايات المتحدة الخروج من اتفاقية باريس لحماية المناخ، ونحن أكثر عزمًا من أي وقت مضى، على إنجاحها".

وأكدت ميركل على أن اتفاقية باريس للمناخ غير قابلة للتفاوض، مشيرة إلى أن الخلاف مع الولايات المتحدة في هذه القضية واضح، ولن يكون من الأمانة أن نخفيه"، مضيفة: "أنا لن أفعل ذلك على أية حال".