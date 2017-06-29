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ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا بصورة مفاجئة

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا بصورة مفاجئة

10:33 م الخميس 29 يونيو 2017

ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا بصورة مفاجئة

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ): 

أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة ارتفع -  لأول مرة - خلال الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة بلغ 244 ألف طلب، بزيادة قدرها 2000 طلب عن إجمالي العدد المسجل والمعدل في الأسبوع السابق عليه، وكان 242 ألف طلب.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 240 ألف طلب بدلاً من 241 ألف طلب اُعلن عنها في الأصل في الأسبوع السابق، وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة قبل أسبوع.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبًا، تراجع إلى 242250 طلبًا بانخفاض قدره 2750 طلبًا عن الفترة السابقة، التي كان متوسطها 245 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.

وأشار التقرير إلى أن عدد العاطلين، الذين واصلوا الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 17 يونيو الحالي، زاد بمقدار 6000 عاطل إلى 1.948 مليون.

وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال أربعة أسابيع إلى مليون و938 ألف و750 طلبًا بزيادة قدرها 7250 طلبًا عن عدد الطلبات المعدل المسجلة في الأسبوع الماضي والتي بلغت مليونا و931 ألف و500 طلب.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية، غدًا الجمعة، تقريرها الشهري عن سوق التوظيف لشهر يونيو الحالي.

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