عامر حسين يشرح طريقة حسم الهبوط لدوري الدرجة الثانية

التحرير

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أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الطريقة التي ستحسم فرق التي ستهبط لدوري الدرجة الثانية، في حالة تساوي أندية الداخلية والنصر للتعدين وأسوان في النقاط.

وقال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "في حالة تساوي الثلاث فرق في عدد النقاط، سيتم وضعهم في جدول خاص بهم ويتم الاحتكام إلى المواجهات مباشرة بينهم".

وأضاف عامر : "في حالة تساوي الـ3 فرق في المواجهات المباشرة، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهم، وفي حالة التساوي سيتم النظر إلى الأكثر احرازًا للأهداف".

وتابع رئيس لجنة المسابقات : "في حالة التساوي بينهم فيما سبق، سيتم وضعهم في الجدول الكبير للدوري، الذي يضم جميع الأندية، ويتم اللجوء لفارق الأهداف ومن ثم الأكثر احرازًا للأهداف".

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وأختتم عامر تصريحاته قائلًا: "في حالة التساوي في كل شئ بين الـ3 فرق سيتم الاحتكام للقرعة لحسم الفرق الهابطة".

ويمتلك الداخلية في رصيده 28 نقطة، بينما يمتلك كلاً من أسوان والنصر للتعدين 26 نقطة، ومن المحتمل أن يتساوى الـ3 فرق في عدد النقاط، في حالة تعادل الداخلية في مباراته القادمة وفوز أسوان والنصر للتعدين.