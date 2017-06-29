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رئيس كابس يونايتد يزور بعثة الزمالك في زيمبابوي

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رئيس كابس يونايتد يزور بعثة الزمالك في زيمبابوي رئيس كابس يونايتد يزور بعثة الزمالك في زيمبابوي

التحرير

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تواجد رئيس نادي كابس يوناتيد الزيمبابوي في مقر إقامة بعثة نادي مساء اليوم الخميس، وعقد جلسة مع هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق في زيمبابوي، وأبدى ترحيبه ببعثة الزمالك مؤكدًا أنه مستعد لتوفير كافة الإحتياجات للبعثة.

ووجه رئيس نادي كابس يونايتد الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ، على المجهودات التي بذلت مع فريقه خلال التواجد في الإسكندرية في أول مباراة بين الفريقين بدور المجموعات الإفريقي. 

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وأعرب هاني زادة عن شكره لحضور رئيس نادي كابس يونايتد لمقر بعثة الزمالك، والإهتمام مؤكدا أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك حريص دائما على التواصل مع جميع الأندية التي تحضر إلى وأن يكون هناك إهتمام بها.

ويلتقي الزمالك مع كابس يونايتد يوم الأحد القادم في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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