رئيس كابس يونايتد يزور بعثة الزمالك في زيمبابوي

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تواجد رئيس نادي كابس يوناتيد الزيمبابوي في مقر إقامة بعثة نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، وعقد جلسة مع هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق في زيمبابوي، وأبدى ترحيبه ببعثة الزمالك مؤكدًا أنه مستعد لتوفير كافة الإحتياجات للبعثة.

ووجه رئيس نادي كابس يونايتد الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على المجهودات التي بذلت مع فريقه خلال التواجد في الإسكندرية في أول مباراة بين الفريقين بدور المجموعات الإفريقي.

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وأعرب هاني زادة عن شكره لحضور رئيس نادي كابس يونايتد لمقر بعثة الزمالك، والإهتمام مؤكدا أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك حريص دائما على التواصل مع جميع الأندية التي تحضر إلى مصر وأن يكون هناك إهتمام بها.

ويلتقي الزمالك مع كابس يونايتد يوم الأحد القادم في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.