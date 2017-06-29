صحيفة: إنتر يعطي مانشستر فرصة أخيرة لضم «بيريسيتش» في الميركاتو

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قالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، اليوم الخميس، أن نادي إنتر ميلان أخبر نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن جناح الفريق الكرواتي ايفان بيريسيتش، سيكون متاحًا للبيع حتى 1 يوليو فقط، مقابل 50 مليون يورو، وبعدها لن يكون للبيع، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأَضافت الصحيفة، أن النادي الإيطالي، بدأ مفاوضات تجديد عقد ايفان بيريسيتش صاحب الـ28 عامًا، بعد طلب لوتشانو سباليتي، المدير الفني الجديد للفريق تمديد عقده لعامين آخرين حتى 2022، براتب أسبوعي يقدر بـ85 ألف جنيه إسترليني في محاولة أخيرة للإبقاء على اللاعب.

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ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال الميركاتو الحالي، بعد تألقه مع إنتر الموسمين الماضيين.

ويذكر أن بيريسيتش سجل مع الإنتر 10 أهداف وصنع 6 آخرين منذ انضمامه للفريق.